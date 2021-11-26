AÖF SINAVI HAKKINDA ULAŞIM DUYURUSU

Kıymetli hemşehrilerimiz, 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Açık Öğretim Fakültesi sınavları nedeniyle tramvaylarımız ve Kırmızı 4, Mavi 4, Siyah 55, Kırmızı 63 ve Siyah 85 numaralı otobüslerimiz hafta içi çalışma saatlerine göre hizmet verecektir.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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