AÖF SINAVI HAKKINDA ULAŞIM DUYURUSU - Haberler
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AÖF SINAVI HAKKINDA ULAŞIM DUYURUSU

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AÖF SINAVI HAKKINDA ULAŞIM DUYURUSU

Kıymetli hemşehrilerimiz, 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Açık Öğretim Fakültesi sınavları nedeniyle tramvaylarımız ve Kırmızı 4, Mavi 4, Siyah 55, Kırmızı 63 ve Siyah 85 numaralı otobüslerimiz hafta içi çalışma saatlerine göre hizmet verecektir.

Kıymetli hemşehrilerimiz, 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Açık Öğretim Fakültesi sınavları nedeniyle tramvaylarımız ve Kırmızı 4, Mavi 4, Siyah 55, Kırmızı 63 ve Siyah 85 numaralı otobüslerimiz hafta içi çalışma saatlerine göre hizmet verecektir.

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