AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (AÖF Final 2018) AÖF sınav giriş yerleri için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Açık Öğretim Fakültesi, Güz Dönemi Final Sınavları'na katılmak için sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarihi araştrııyor. Peki AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF sınav giriş yerleri için bekleyişte olan binlerce öğrenci, merakla sınav giriş belgesinin açıklanmasını bekliyor. Yapılacak final sınavları öncesinde sınava girecekleri yeri öğrenmek isteyen öğrenciler, internette sık sık "AÖF sınav giriş yerleri" ve "AÖF sınav giriş belgesi" aramalarını yapıyor. Peki AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavları ne zaman? İşte detaylar.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, yapılacak final sınavları öncesinde sınav giriş yerlerinin belli olmasını heyecanla bekliyor. Açıklanacak olan AÖF sınav giriş yerleriyle birlikte öğrenciler sınava girecekleri merkezi öğrenecek ve aynı zamanda sınava girmek için gerekli olan belgeye sahip olacak.



Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, AÖF final sınavlarına katılmak için ihtiyaçları olan sınav giriş belgesi için bekleyişini sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı ve AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.

Sınav giriş yerlerinin sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Açıklanacak olan AÖF sınav giriş yerleri, Açık Öğretim Fakültesi'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

AÖF FİNAL SINAVLARI TARİHİ

AÖF final sınavları tarihi de öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. AÖF final sınavları, 13-14 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Yapılacak sınavlarla birlikte AÖF Güz Dönemi Final sınavları sona erecek ve öğrenciler sonuçları beklemeye başlayacak.

AÖF final sınav sonuçlarının sınavın ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.