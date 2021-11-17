AÖF sınav yerleri belli oldu mu 2021? ATA AÖF sınav yerleri belge sorgulama
Anadolu Üniversitesi AÖF 2021-2022 ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF sınav yerleri belli oldu mu 2021? ATA AÖF sınav yerleri belge sorgulama! AÖF sınav tarihleri öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi'nde açıköğretim bölümlerinde okuyan öğrenciler, Aöf sınav yerleri açıklandı mı yanıtını araştırıyor. AÖF sınav tarihi ve yerleri belli oldu mu?
AÖF sınav yerleri belli oldu mu 2021? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla beraber öğrenciler "AÖF sınav yerleri belli oldu mu?, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?" Sorularına yanıt arıyorlar. İşte AÖF sınav yerleri hakkında detayları sizler için derledik.
Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi. Ancak bu dönem hakkında henüz açıklama yapılmadı.
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.
AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.
Sınav giriş belgelerinizi, http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu bölümüne giriş yaparak ya da illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat giderek alabilirsiniz.
Sınav giriş belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ya da kargo ile gönderilmemektedir..
Haberler.com - Gündem