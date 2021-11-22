AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Son dakika! AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! aosogrenci.anadolu.edu.tr sorgulama ekranı

AÖF öğrencileri ara sınavlar öncesi sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle online ortamdan sınavlar yapılmıştı. Peki, Anadolu Üniversitesi sınav açıklaması geldi mi? AÖF açıköğretim sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Son dakika! AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

AÖF AÇIKÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF güz dönemi ara sınav giriş yerleri henüz açıklandı. 27-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan AÖF vize sınav giriş yerleri belli oldu.

Açıklamada, "2021-2022 Güz Dönemi Ara Sınavları sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki öğrenci otomasyonundan erişebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

AÖF SINAVI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

2021 Güz Dönemi AÖF ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.

Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

AÖF tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama gelnedi.

AÖF BAŞARI NOTU NEDİR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato?3/1/2017?1/10; Değişik: Senato?18/9/2018?7/4; Değişik: Senato?27/11/2019?15/13; Değişik: Senato?11/3/2020?2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…" denilmektedir.

Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

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