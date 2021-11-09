AÖF öğrencileri, sınavların ne zaman başlayacağını, yüzyüze mi onlıne mı olacağını merak ediyor. AÖF, öğrenciler için sınav tarihleriyle birlikte nerede olacağını açıkladı. AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF güz yarıyılı sınavları ne zaman başlayacak? Vize sınavları yüzyüze mi olacak? AÖF Sınav merkezleri nerede?

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

VİZE SINAVLARI YÜZYÜZE Mİ OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi. Dönem sınavlarının nasıl yapılacağı ise fakülteden yapılacak açıklamayla netlik kazanacak.

AÖF SINAV MERKEZLERİ NEREDE?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin 81 il ve 29 ilçede toplam 11 sınav merkezi bulunuyor. Online yapılan sınavlar ise AÖF internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet