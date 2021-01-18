AÖF sınav tarihleri için beklenen açıklama Anadolu Üniversitesi'nden geldi. Peki AÖF final sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF sınav tarihleri için beklenen açıklama Anadolu Üniversitesi'nden geldi. AÖF final sınavı, yapılan açıklamaya göre ocak ayı içerisinde organize edilecek. Peki AÖF final sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖF final sınavları ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

AÖF sınav tarihleri için beklenen açıklama Anadolu Üniversitesi'nden geldi. Peki AÖF final sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖF final sınavları ne zaman?

2020-2021 AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.

NASIL SINIF GEÇİLİR?

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.