AÖF sınav tarihleri belli oldu! 2020-2021 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler, AÖF sıonav takvimini sorguluyor. AÖF güz dönemi sınav tarihleri ile sınav takvimi netleşti. AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?
2020- 2021 AÖF sınav takvimi adayların erişimine sunuldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıt yenileme, DGS ve YKS kayıt işlemleri, ek yerleştirme gibi işlemlerin ardından sınav takvimi belli oldu. İşte, AÖF 2020 - 2021 sınav takvimi...
GÜZ DÖNEMİ SINAVLRI NE ZAMAN?
AÖF'ün sitesinde yer alan bilgilere göre AÖF güz dönemi ara sınavları 12 - 13 Aralık 2020 tarihinde yapıalcak. Gün dönemi dönem sonu sınavları ise 16 - 17 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak.
2020- 2021 AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz Dönemi Ara Sınavı: 12 - 13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 - 17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021
AÖF SINAV MERKEZİ TERCİH TARİHLERİ
Güz Dönemi Ara - 19 Ekim 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu - 04 Aralık 2020
Bahar Dönemi Ara - 01 Mart 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu - 19 Nisan 2021
Yaz Okulu Sınavı - 09 Temmuz 2021