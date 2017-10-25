AÖF Sınav Tarihi ve DGS Ek Yerleştirme Tarihi

Lisans eğitimini tamamlayan isteyen öğrencilerin girdiği DGS tercihleri geçtiğimiz gün açıkladı ve öğrenciler istediği üniversitelere yerleşti. Fakat özellikle AÖF'te istediği yere yerleşemeyenlerin merak ettiği 2017 DGS ek tercih tarihileri için gözler ÖSYM'nin sitesine çevrildi. Bir an önce DGS ek yerleştirmesi yapmak isteyenler tarih konusunda gelecek son dakika haberleri merak ediyor.

DGS'DE EK YERLEŞTİRME YAPILACAK MI?

Tercih işlemlerini yapmayan ya da yerleştirildiği halde yerleştiği üniversiteye kayıt yaptırmayan adaylar için gerek görüldüğü halde boş kontenjanlar ÖSYM tarafından belirlenecek ve ek yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirmenin yapılması kararlaştırıldığı takdirde, ÖSYM tarafından boş kontenjanlar açıklanacak ve ÖSYM internet sitesinde ek yerleştirme tarihleri duyurulacak. ÖSYM, resmi Twitter adresinden de paylaştığı DGS ek tercih duyurusunda;



"2017-DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri 25 – 30 Ekim 2017 tarihleri arasında aday tarafından, bireysel olarak, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak olup posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır. 2017-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ve diğer bilgiler, aşağıdaki bağlantılarda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara saygıyla duyurulur." İfadelerini kullandı.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ 15 TL

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.