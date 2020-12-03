AÖF sınav takvimi | AÖF online vize sınavları başladı: AÖF vize sınavına nasıl giriş yapılır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AÖF sınav takvimi | AÖF online vize sınavları başladı: AÖF vize sınavına nasıl giriş yapılır?

03.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:07
AÖF sınav takvimi | AÖF online vize sınavları başladı: AÖF vize sınavına nasıl giriş yapılır?

Üniversiteyi açıktan devam etmek isteyen öğrenciler Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi açık öğretim fakültelerini tercih etti. AÖF güz dönemi vize sınavı tarihleri belli oldu. Peki açık öğretim fakülteleri (AÖF) sınavları ne zaman? AÖF sınavları ne zaman olacak? İşte açık öğretim fakülteleri vize sınavı takvimi!

Üniversiteyi açıktan devam etmek isteyen öğrenciler Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi açık öğretim fakültelerini tercih etti. AÖF güz dönemi vize sınavı tarihleri belli oldu. Peki açık öğretim fakülteleri (AÖF) sınavları ne zaman? AÖF sınavları ne zaman olacak? İşte açık öğretim fakülteleri vize sınavı takvimi!

İşte AUZEF ve AÖF sınavlarıyla ilgili yapılan son açıklamalar ve yaşanan gelişmeler…

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF VİZE SINAV TARİHLERİ!

2020-2021 eğitim öğretim yılında AÖF güz dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. İktisat ve İşletme Fakültesinde eğitimlerini sürdüren adaylar için vize sınavlar 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenecek. Sınavlar salgın sebebiyle çevrimiçi(online) olarak gerçekleştirilecek. AÖF güz dönemi ara sınavına katılmak isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi sınav sistemine esinav.anadolu.edu.tr adresinden giriş yapabilir.

AÖF VİZE SINAV TAKVİMİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2020-2021 güz dönemi AÖF ara sınavları 12-13-14 Aralık 2020 ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenecek. (çevrimiçi)

2020-2021 güz dönemi final sınavları 16-17 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 bahar dönemi vize sınavları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2020-2021 Bahar dönemi final sınavları 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları 8 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF VİZE SINAV TARİHLERİ!

İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yeni yapılan duyuruya göre güz dönemi vize sınavları online olarak gerçekleştirilecek. Adaylar ara sınavlara 21 Kasım saat 06.00'dan itibaren katılım gösterebilecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılı AUZEF ara sınavları 29 Kasım saat 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar AUZEF online sınav sistemine esinav.istanbul.edu.tr adresinden giriş yapabilirler. İşte 2020-2021 AUZEF sınav takvimi;

AUZEF SINAV EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Güz dönemi ara dönem sınavları 21 Kasım -29 Kasım 2020 tarihleri

Güz dönemi yarıyıl sonu sınavları 02-03 Ocak 2021 tarihlerinde,

Güz dönemi telafi sınavları 06-07 Şubat 2021 tarihlerinde,

Bahar dönemi ara sınavları 24-25 Nisan 2021 tarihlerinde,

Bahar dönemi yarıyıl sonu sınavları 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde,

Bahar dönemi yarıyıl sonu telafi sınavları 17-18 Temmuz 2021 tarihlerinde

AUZEF mezuniyet üç ders sınavı 08 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF sınav takvimi | AÖF online vize sınavları başladı: AÖF vize sınavına nasıl giriş yapılır?

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF ARA SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

Atatürk Üniversitesi " DGS Ek Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM Başkanlığı tarafından henüz açıklanmaması nedeni ile, daha önce 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı vize sınavlarının, 30 Kasım – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır." açıklamasında bulundu. Sınavlar esinav.ataaof.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte ATA AÖF detaylı sınav tarihleri;

ATA AÖF SINAV EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Güz dönemi ara (vize) sınavı 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihlerinde,

Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 02-03 Ocak 2021 tarihlerinde,

Güz dönemi bütünleme sınavı 06-07 Şubat 2021 tarihlerinde,

Bahar yarıyılı ara sınavları 03-04 Nisan 2021 tarihlerinde,

Bahar yarıyılı final sınavları 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde

2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavları 25 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İlgili Haberler

AÖF güz dönemi ara sınavları (vize) ne zaman? İşte 2020 AÖF vize sınavı tarihleri
AÖF güz dönemi ara sınavları (vize) ne zaman? İşte 2020 AÖF vize sınavı tarihleri
Açıköğretim sınavları ertelendi mi? Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak?
Açıköğretim sınavları ertelendi mi? Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak?
2020 AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri! 2020 AÖF ara sınav tarihleri ne zaman, hangi günler? 2020 2021 AÖF sınav takvimi!
2020 AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri! 2020 AÖF ara sınav tarihleri ne zaman, hangi günler? 2020 2021 AÖF sınav takvimi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Emel Müftüoğlu İbrahim Büyükak
Spor Şenol Güneş Gökhan Gönül Nacer Chadli Robert Prosinecki İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AÖF sınav takvimi | AÖF online vize sınavları başladı: AÖF vize sınavına nasıl giriş yapılır? - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 11:07:34. #1.15#
title