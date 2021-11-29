Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF soruları ve cevapları, yayınlandı. AÖF vize sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde yapıldı. Öğrenciler heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Öğrenciler, cevaplarını kontrol etmek için AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularını arattı.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF soruları ve cevapları, yayınlandı. 2021 - 2022 Güz Yarı Yılı Ara Sınav Soru ve Cevapları, Anadolum eKampüs üzerinden öğrenilebiliyor.

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav soruları ve cevapları da sistem üzerinden sınava giren adayların erişimine açıldı. AÖF ara sınav sonucu ne zaman açıklanacak sorusu da merak konusu oldu. Genellikle sınavdan 15 gün sonra açıklanan AÖF sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor.

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