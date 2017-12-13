AÖF sınav sonuçları sorgulama! 2017 AÖF vize sonuçları sayfası. AÖF sınav sonuçları için bir süredir bekleyen öğrenciler, an itibarıyla sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor. 25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleşen vize sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. İşte AÖF vize sınav sonuçları öğrenme ekranı ve detaylar...

ÖF tarafından 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi ara sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını büyük bir merakla bekleyen öğrencilerin heyecanını sona erdirdi ve sonuçları açıkladı. Peki, AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte 2017 AÖF sınav sonuçları...

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanan AÖF sınav sonuçları bugün açıklandı. Öğrenciler AÖF sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C Kimlik Numaralarını girerek öğrenebilecekler.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına AnadoluM eKampüs Sisteminden erişim sağlanıyor. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

25-26 Kasım'da yapılan AÖF vize sınavlarının soruları ve cevapları ise henüz yayınlanmadı. Soru ve cevapların bir hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

MAZERET SINAVI NEDİR?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir Açıköğretim. Tüm Türkiye'de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa'da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.