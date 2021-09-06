AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF yaz okulu sınav soruları!

AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecan başladı. Yaz okulu sınavı 04 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14.00'da yüz yüze yapıldı. Sınavda her ders için adaylara 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi. AÖF yaz okulu sınav soruları erişime açıldı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021? AÖF yaz okulu sınav soruları!

AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecan başladı. Yaz okulu sınavı 04 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14.00'da yüz yüze yapıldı. Sınavda her ders için adaylara 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi. AÖF yaz okulu sınav soruları erişime açıldı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021? AÖF yaz okulu sınav soruları! İşte detaylar haberimizde...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. 7 Haziran'da sona eren AÖF final sınavlarının sonuçları 12 Haziran'da erişime açılmıştı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI YAYIMLANDI

Yaz Okulu Sınav Sorularına Anadolum e-Kampüs üzerinden dersinize giriş yaparak "Çıkmış Sınav Soruları" alanından ulaşabilirsiniz.

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