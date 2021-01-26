AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF Güz Dönemi final sınavlarının sona ermesiyle AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır, konusu merak edilemeye başlandı. AÖF öğrencilerini merakla beklediği AÖF sonuçları, ne zaman açıklanacağı konusunu mercek altına alıyoruz

AÖF öğrencileri AÖF Güz Dönemi final sınavcılarına girdi ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, öğrencilerin merakla beklediği sorunun cevabı

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınavları 2 dönemdir online ortamda yapılıyor Bu dönemlerde sınav sonuçları sınavların bitimini takip eden hafta açıklandı. 2021 AÖF Güz Dönemi final sınavlarının Ocak ayının son haftası içine açıklanması bekleniyor.

NASIL SINIF GEÇİLİR?

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.