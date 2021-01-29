AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF kayıt yenileme 2021! AÖF kayıt yenileme tarihleri nedir?

AÖF sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Anadolu Üniversitesi ile 2021 AÖF sınav sonucu sorgulama! AÖF kayıt yenileme tarihleri nedir? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Anadolu Üniversitesi ile 2021 AÖF sınav sonucu sorgulama! AÖF kayıt yenileme tarihleri nedir? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF kayıt yenileme 2021! İşte detaylar haberimizde...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' ifadesi kullandı.

Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecekler.

Öte yandan 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.

Bu bilgiler göz önüne alındığında AÖF final sınavı sonuçlarının 29 Ocak Cuma günü açıklanması ön görülüyor.

BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre AÖF kayıt yenileme işlemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Kayıtlar 25 Şubat 2021'de sona erecek.

Mazeretli kayıtlar ise 26 Şubat 2021 Cuma günü gerçekleşecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavın Nisan ayında gerçekleşecek olması dolayısıyla henüz net bir açıklama yapılmazken pandemi sürecinin gidişatına göre karar açıklanması bekleniyor.

Bahar dönemi ara sınav tercihleri 1 Mart 2021 tarihinde alınacak.

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