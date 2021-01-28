AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

28.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:28
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunu soran AÖF öğrencilerinin final sınavları sona erdi.

Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sınavları, AÖF sınav sonuçları, 16 Ocak - 25 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. AÖF sınav sonuçları,1.yarıyıl ve 5.yarıyıl fark dersleri 16- 17- 18 Ocak 2021 tarihlerinde, 3,5 ve 7. yarıyıl dersleri ise, 23 - 24 - 25 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlendi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF)'nin yapmış olduğu açıklama göre, sınav sonuçları, sınav ile ilgili tüm süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacak. AÖF final sonuçları duyuruları, kurumsal sosyal medya hesaplarından ve web sitemizi takip edilebilir.

Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri, AÖF sınav sonuçlarını buradan sorgulanabilir.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavlarını 16 Ocak - 25 Ocak tarihleri arasında dijital ortamda tamamladı. . AÖF 12-13- 14 Aralık ve 19-20-21 Aralık tarihleri arasında yapılan vize sınav sonuçlarını 25 Aralık tarihlerinde açıklamıştı. Güz dönemi final sonuçları, final sınavları tamamlandıktan 4 gün sonra erişime açılması bekleniyor.AÖF sınav sonuçlarının 29 Ocak tarihinde yapılması bekleniyor.

AÖF, dönem Sonu Sınavları için sınav sorularına itirazlar için ise, 28 Ocak saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılacak.

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