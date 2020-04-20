AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2020 bahar dönemi sınav tarihleri! AÖF sınavları ne zaman bitecek? AÖF 2020 bahar dönemi sınavlarının 18 Nisan – 7 Mayıs tarihleri arasında online ortamda yapılacağı açıklanmıştı. 1 milyondan faza öğrencinin gireceği sınav dönemi başlarken AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2020 bahar dönemi sınav tarihleri gibi konular tekrar merak konusu oldu. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

18 Nisan Cumartesi günü AÖF Bahar Dönemi ara sınavları online ortamda yapılmaya başlandı. Sınava giren öğrenciler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak ederken henüz sınava girmeyenler AÖF sınavları en zaman bitecek sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2020 bahar dönemi sınav tarihleri

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

AÖF bahar dönemi online sınavları 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler AÖF sınavları için www.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifreyle giriş yaparak AÖF sınavlarına katılacak.

Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecektir.

Gerekli teknolojik altyapıya sahip değilseniz, çağrı merkezinden 6-7-8 Nisan 2020 tarihlerinde randevu alarak, istediğiniz herhangi bir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürosunda, internet ortamında yapılacak sınava girebilirsiniz.

Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

Sınav sistemimiz 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 20 gün boyunca sizlerin erişimine açık olacaktır.

Bu 20 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.

İNTERNET VE ELEKTRİK KESİNTİSİNDE SINAV NASIL OLACAK?

AÖF Bahar dönemi online sınavlarında sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, 7 Mayıs'a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam edebilecek ve yarım kalan sınavınızı tamamlayabileceksiniz. Ancak 7 Mayıs'a kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplamadığınız sorular boş bırakılmış olarak hesap edilecektir.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında sayfalarımızdan konuyu takip edebilirsiniz.