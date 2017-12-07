AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (25 - 26 Kasım AÖF) AÖF sınav sonuçları için bekleyişte olan öğrenciler, merakla sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 25-26 Kasım tarihlerinde yapılan sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyen öğrenciler, gözünü Anadolu Üniversitesi'nden gelecek olan açıklamaya dikti.

Binlerce Açıköğretim Fakültesü öğrencisinin günlerdir beklediği AÖF sınav sonuçları için henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar için heyecanla bekleyişini sürdüren öğrenciler, gözünü Anadolu Üniversitesi resmi sitesine çevirdi. Öte yandan AÖF sınav soru ve cevapları da henüz belli değil. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN HEYECAN DORUKTA

AÖF sınav sonuçlarına genel olarak bakılacak olursa 15 gün içinde açıklanmakta olup öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Ayrcıa sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr web sayfası öğrenci otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına AnadoluM eKampüs Sisteminden erişim sağlanıyor. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

25-26 Kasım'da yapılan AÖF vize sınavlarının soruları ve cevapları ise henüz yayınlanmadı. Soru ve cevapların bir hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

MAZERET SINAVI NEDİR?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir Açıköğretim. Tüm Türkiye'de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa'da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.