AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021
AÖF sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ederken açıklama yapıldı. "Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" başlıklı duyuruda, sınav itirazlarının değerlendirileceği ve sonuçların işlemler tamamlandıktan sonra açıklanacağı bildirildi. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF final sınavı sonuçları ile ilgili açıklama
AÖF Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları tamamlandı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Açıköğretim Sistemi sınavlarında, sınavın bitimini takip eden 3 iş günü süresince öğrencilere sorulara itiraz hakkında tanınmaktadır. İtirazlar alındıktan sonra gelen itirazlarla birlikte madde analizleri değerlendirilir. Sınav sonuçları tüm bu değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra açıklanacaktır.' denildi.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2021)
Açıköğretim Sistemi sınavlarında, sınavın bitimini takip eden 3 iş günü süresince öğrencilere sorulara itiraz hakkında tanınmaktadır. İtirazlar alındıktan sonra gelen itirazlarla birlikte madde analizleri değerlendirilir. Bu süreçte açık uçlu soruların değerlendirilmesi işlemi de yapılmaktadır.
AÖF sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
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