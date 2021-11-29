AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021

AÖF Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları tamamlandı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Açıköğretim Sistemi sınavlarında, sınavın bitimini takip eden 3 iş günü süresince öğrencilere sorulara itiraz hakkında tanınmaktadır. İtirazlar alındıktan sonra gelen itirazlarla birlikte madde analizleri değerlendirilir. Sınav sonuçları tüm bu değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra açıklanacaktır.' denildi.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2021)

Açıköğretim Sistemi sınavlarında, sınavın bitimini takip eden 3 iş günü süresince öğrencilere sorulara itiraz hakkında tanınmaktadır. İtirazlar alındıktan sonra gelen itirazlarla birlikte madde analizleri değerlendirilir. Bu süreçte açık uçlu soruların değerlendirilmesi işlemi de yapılmaktadır.

AÖF sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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