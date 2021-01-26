AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

26.01.2021 10:44 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:48
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi açık öğretim final sınavları 25 Ocak itibariyle tamamlandı. AÖF sınavlarına katılan öğrenciler, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF ne zaman açıklanacak? merak ediyor.

Anadolu Üniversitesi açık öğretim final sınavları 16 Ocak - 25 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. AÖF final sınavları 1.yarıyıl ve 5.yarıyıl fark dersleri 16- 17- 18 Ocak 2021 tarihlerinde, 3,5 ve 7. yarıyıl dersleri ise, 23 - 24 - 25 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlendi. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Covid- 19 nedeniyle Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesi güz dönemi finalleri dijital ortamda gerçekleşti. Binlerce öğrencinin girdiği AÖF sınavları 25 Ocak 2021 tarihinde sonlandı. AÖF 12-13- 14 Aralık ve 19-20-21 Aralık tarihleri arasında yapılan vize sınav sonuçlarını 25 Aralık tarihlerinde açıklamıştı. Güz dönemi final sonuçları, final sınavları tamamlandıktan 4 gün sonra erişime açılması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF)'nin yapmış olduğu açıklama göre, sınav sonuçları, sınav ile ilgili tüm süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacak. AÖF final sonuçları duyuruları, kurumsal sosyal medya hesaplarından ve web sitemizi takip edilebilir.

Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri, AÖF sınav sonuçlarını buradan sorgulanabilir.

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