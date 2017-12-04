AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF 25-26 Kasım soru ve cevapları. AÖF sınav sonuçları merakla bekleniyor. Binlerce öğrenci 25-26 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen AÖF sınav sonuçlarına kilitlendi. Anadolu Üniversitesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. AÖF sınav sonuçlarının yanı sıra soru ve cevapları da henüz açıklanmadı.

Öğrencilerin gözü kulağı bu haberde. AÖF sınav sonuçları için heyecan dorukta diyebiliriz. Sonuçların bu ay içerisinde açıklaması bekleniyor. İşte AÖF sınav sonuçları hakkında tüm detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarına genel olarak bakılacak olursa 15 gün içinde açıklanmakta olup öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Ayrcıa sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr web sayfası öğrenci otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF SINAV SORULARINA NEREDEN ERİŞEBİLİRİM?

Geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına AnadoluM eKampüs Sisteminden erişim sağlanıyor. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.



25-26 Kasım'da yapılan AÖF vize sınavlarının soruları ve cevapları ise henüz yayınlanmadı. Soru ve cevapların bir hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.