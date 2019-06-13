AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi tarih verdi!

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 26-26 Mayıs 2019 tarihinde yapılan AÖF bahar dönemi sınavı sonuçları açıklanması, araya giren Ramazan Bayramı tatili nedeniyle gecikti. Dün Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesabından yapılan duyuru ise öğrencileri sevindirdi. AÖF sınav sonuçlarının bugün açıklanacak. Sınavsonuçlarını aşağıdaki linkteki ÖğrenciOtomasyonundan öğrenilebilirsiniz

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULA

AÖF SINAV GEÇME NOTU

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihindenitibaren 3(üç)işgünüiçindeaof.anadolu.edu.tradresi ÖğrenciOtomasyonubölümündenT.C. kimliknumarasıve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.

AÖF 3 DER SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF üç ders 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

3 DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR, KİMLER GİREMEZ?

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

(DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.