AÖF sınav sonuçları 2021 açıklandı! ATA AÖF sınav sonuçları 10 Haziran 2021!

ATA AÖF sınav sonuçları 10 Haziran 2021 tarihinde açıklandı. Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sonuçları için yazılı duyuru paylaştı. Açıköğretim sistemine kayıtlı olan öğrenciler, online ekrandan ATA AÖF sonuçlarını görüntüleyebilecek. Geçtiğimiz haftalarda tamamlayan ATA AÖF Bahar Dönemi Online Final Sınavı Sonuçları erişime açıldı. ATA AÖF sınav sonuçlarına 'obs.atauni.edu.tr' adresinden ulaşılabilecek. İşte ATA AÖF sınav sonuçları ekranı 10 Haziran 2021!

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre sınav sonuçları 'obs.atauni.edu.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecek.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI 2021 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı. "obs.atauni.edu.tr" adresi üzerinden ATA AÖF bütünleme sonucu öğrenilebiliyor.

ATA AÖF SINAV İTİRAZLARI NE ZAMAN?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (14 Haziran 2021) günü saat 23:59'a kadar bize iletebilirler.