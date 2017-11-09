AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖF vize sınavı ne zaman? 2017 - 2018 Açıköğretim öğrencilerinin gireceği AÖF vizeleri Güz Dönemi Ara Sınavı 25 - 26 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenecek. AÖf Sınav takvimini merak eden öğrenciler ise bir yandan ders çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, yeni yayımlanan yönetmeliğe göre AÖF'deki son değişiklik ne? İşte AÖF Sınav takvimi ve son değişiklik detayları...

AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018

Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 - 03 Haziran 2018

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

Not: Sınav tarihlerinde herhangi bir tereddüt yaşamanız halinde AÖF bürolarından bilgi alınması,son derece önemlidir. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü zorunlu hallerde ilan edilen bu sınav tarihlerini değiştirebilir.

YENİ AÖF SINAVI NASIL OLACAK?

Yeni yayımlanan yönetmeliğe göre sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanacak. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle de dönem sonu sınav notu oluşturulacak ve bu notun, başarı notuna katkısı %100 olacak.

Sınav Sorularına İtiraz Nasıl Olacak?

Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.