AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF 2017 sınav giriş yeri sorgulama! AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusu AÖF öğrencilerinin yanıt aradığı konuların başında geliyor. AÖF sınavları için de geri sayım başladı. 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak AÖF vize sınavlarının yerleri açıklandı! AÖF sınav giriş yeri 2017 sorgulamak için haberimizde detaylı bilgileri bulabilirsiniz!

Bilindiği gibi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi vize sınavları 25-26 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan AÖF vize sınavlarının giriş yerleri belli oldu. Sınava girecek adaylar sınav giriş yerlerini merak ediyorlar. Öğrencilerin, sınav giriş yeri belgesinin de mutlaka sınava girerken mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

AÖF SINAV YERİ SORGULAMA...

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Sınav tarihleri ve öğrencilerin sorumlu oldukları üniteler erişime açıldı. Öğrenciler Anadolum eKampüs üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

2017-2018 AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin yakından takip ettiği AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. Güz Dönemi vize sınavı öncesinde binlerce öğrencinin büyük heyecanla beklediği AÖF sınav giriş belgesi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci portalından edinebilecek.

GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

ARA SINAV TARİHİ: 25-26 KASIM 2017

DÖNEM SONU SINAV TARİHİ: 13-14 OCAK 2018