AÖF sınav giriş belgesi! AÖF final sınav yerleri 2018. Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavlarına kısa bir süre kala öğrenciler, sınava girecekleri yeri merak ediyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayılandı mı? 2018 AÖF final sınav yerleri belli oldumu? İşte AÖF final sınavı hakkında merak edilenler...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ( AÖF) güz dönemi final sınavları yaklaşıyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılı ilk dönem final sınavlarına katılacak binlerce öğrenci internet üzerinden 'AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2018 AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF final sınav yerleri belli oldu mu? İşte AÖF final sınavı hakkında merak edilen her şey...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ! AÖF FİNAL SINAV YERLERİ 2018

Binlerce öğrenci 13-14 Ocak'ta 2017-2018 eğitim dönemi AÖF final sınavına girecek. Sınava katılacak öğrenciler, AÖF sınav giriş belgelerini merak ediyor. Sınava kısa bir süre kala açık öğretim üzerinde okuyan öğrenciler internet üzerinde sorgularını hızlandırdı. Fakat AÖF sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. AÖF final sınav giriş yerlerinin bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.



Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav giriş yerleri belli olduğu an, haberimizin içeğinde anlık olarak güncellenecektir.

AÖF MAZERET SINAVI YAPILACAK MI?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

Açıköğretim Fakültesi, 1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir Açıköğretim. Tüm Türkiye'de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa'da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.