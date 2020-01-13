AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı? AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav yeri sorgulama ekranı! 2020 AÖF final sınav yeri sorgulama ekranı!
Açıköğretim öğrencileri 2019/2020 Dönem Sonu Sınavları'nın nerede yapılacağını merak ediyor. AÖF öğrencileri AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav yeri sorgulama ekranı ve AÖF finalleri nerede gibi merak edilen konuların açıklığa kavuşmasını bekliyor. Peki AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı?
AÖF öğrencileri güz dönemi ara sınavına girdi ve dönem sonu sınavlarını beklemeye başladılar. Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav yerlerini merak eden öğrenciler haberimizden AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı yerleri belli oldu mu, AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı ve AÖF finalleri nerede gibi konuların detaylarını öğrenebilirler.
AÖF FİNALLERİ NE ZAMAN?
2019/ AÖF Güz Dönem Sonu Sınav tarihleri: 18 – 19 Ocak 2020
2020 AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI AKTİF Mİ?
AÖF final sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. AÖF sınav giriş belgelerinin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.
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SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı
T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,
Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.
Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
Geçersiz Belgeler
Öğrenci Kimlik Kartı
Mesleki Kimlik Kartları
Askeri Kimlik Belgesi
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI NEDİR?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF SINAVLAR VE BAŞARI DEĞERLENDİRME ESASLARI
Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı düzenlenir. Sınavlar; gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanır. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulur ve bu notun, başarı notuna katkısı %100'dür. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilir.
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Yaz okulunda alınan dersler için öğrenci başarısının değerlendirilmesinde Üniversitesi tarafından kabul edilen Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılır.
Başarı değerlendirmesi
Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi" kullanılır. Bu sistemin uygulama esasları ilgili fakülte kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.
Başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir.
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
1. Acil Durum ve Afet Yönetimi
2. Adalet
3. Aşçılık
4. Bankacılık ve Sigortacılık
5. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
6. Coğrafi Bilgi Sistemleri
7. Çağrı Merkezi Hizmetleri
8. Çocuk Gelişimi
9. Dış Ticaret
10. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
11. Emlak ve Emlak Yönetimi
12. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
13. Ev İdaresi
14. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
15. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
16. İlahiyat (Arapça)
17. İlahiyat
18. İnsan Kaynakları Yönetimi
19. İşletme Yönetimi
20. İş Sağlığı ve Güvenliği (Yeni)
21. Kültürel Miras ve Turizm
22. Laborant ve Veteriner Sağlık
23. Lojistik
24. Marka İletişimi
25. Medya ve İletişim
26. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
27. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
28. Özel Güvenlik ve Koruma
29. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
30. Radyo ve Televizyon Programcılığı
31. Sağlık Kurumları İşletmeciliği
32. Sosyal Hizmetler
33. Sosyal Medya Yöneticiliği (Yeni)
34. Spor Yönetimi
35. Tarım
36. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
37. Turizm ve Otel İşletmeciliği
38. Turizm ve Seyahat Hizmetleri
39. Yaşlı Bakımı
40. Yerel Yönetimler
41. Web Tasarımı ve Kodlama
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
1. Felsefe
2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
3. Sağlık Yönetimi
4. Sosyal Hizmet
5. Sosyoloji
6. Tarih
7. Türk Dili ve Edebiyatı
8. Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi Lisans Programları
1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
2. İktisat
3. Maliye
4. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
5. Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
6. Uluslararası İlişkiler
İşletme Fakültesi Lisans Programları
1. Havacılık Yönetimi
2. İşletme (İngilizce)
3. İşletme
4. Konaklama İşletmeciliği
5. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi