AÖF online sınav duyurusu! AÖF sınavları online mı?

2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav kapsamında aşağıda belirtilen İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı klasik sınavları 23-25 KASIM 2021 tarihleri arasında yapılacağı açıklanırken sınav ortamı ve şekline ilişkin bilgi verildi. Peki, AÖF online sınav duyurusu? AOÖF sınavları onlinemı?

AÖF ONLİNE SINAV DUYURUSU!

2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav kapsamında aşağıda belirtilen İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı klasik sınavları 23-25 KASIM 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Konu ile ilgili sorunlarınız için AÖF Staj ve Uygulama Koordinatörlüğünün iolpmerkez@anadolu.edu.tradresinden iletişime geçebilirsiniz. Sınav girişinizi https://mergen.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci T.C. kimlik bilginiz ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

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