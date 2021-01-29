AÖF ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖF ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

29.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:59
AÖF ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ederken açıklama yapıldı. "AÖF ne zaman açıklanacak?" başlıklı duyuruda, sınav itirazlarının değerlendirileceği ve sonuçların işlemler tamamlandıktan sonra açıklanacağı bildirildi. AÖF ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF ne zaman açıklanacak?Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları tamamlandı. Kurum tarafından AÖF sınav sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, 'İtirazlar alındıktan sonra gelen itirazlarla birlikte madde analizleri değerlendirilir.İtirazlar alındıktan sonra gelen itirazlarla birlikte madde analizleri değerlendirilir. Sınav sonuçları tüm bu değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra açıklanacaktır.' denildi.

AÖF NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2021)

Açıköğretim Sistemi sınavlarında, sınavın bitimini takip eden 3 iş günü süresince öğrencilere sorulara itiraz hakkında tanınmaktadır. İtirazlar alındıktan sonra gelen itirazlarla birlikte madde analizleri değerlendirilir. Bu süreçte açık uçlu soruların değerlendirilmesi işlemi de yapılmaktadır.

12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden sorgulayabildiler.

2020-2021 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavlarında 1 milyonun üzerinde öğrencinin on binlerce çoktan seçmeli soruya verdiği yanıtlar ile 82 bin 158 öğrencinin 16 farklı derste 240 farklı türde açık uçlu soruya verdiği yanıtların değerlendirmesi yapılmaktadır.

Sınav sonuçları tüm bu değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra açıklanacaktır.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak Anadolu Üniversitesinden AÖF final sonuçları ile ilgili açıklama

İTİRAZLAR İÇİN SON GÜN!

AÖF sınav sorularına itiraz süresi bugün sona eriyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, '23-24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen Dönem Sonu Sınavları için sınav sorularına itirazlarınızı 28 Ocak saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonundan yapabilirsiniz.' denildi.

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