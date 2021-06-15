AÖF mezun oldum mu? AÖF diploma ne zaman alınır?
Açıköğretim Fakültesi öğrencileri final sınavlarının da sona eresiyle sonuçlar hakkında detayları araştırıyor. Son sınıf öğrencileri ise AÖF mezun oldum mu, sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, AÖF mezun oldum mu?
Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri sınav süreçlerinin sona ermesiyle bahar dönemini geride bıraktı. Ancak son sınıf öğrencileri sınavlar ve süreç hakkında merak dolu sorular soruyor. En çok da AÖF mezun oldum mu, sorusunun yanıtını arıyor.
AÖF MEZUN OLDUM MU?
AÖF mezuniyet işlemleri çeşitli aşamalardan oluşan basamaklı bir yapıdır. İşte AÖF mezuniyet işlem basamakları:
1. Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları yapılır
2. Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Sonuçları açıklanır.
3.Derslerin Harf Notları belirlenir.
4. Mezuniyet işlemleri yapılarak sonucu Öğrenci Otomasyonunda ilan edilir.
5. Diplomalar basıldıktan sonra kontrol işlemleri yapılır
6. Hazır olan diplomalar AÖF bürolarına gönderilir.
7. Diplomalar bürolara ulaştıktan sonra öğrencinin bizzat kendisine veya yasal vekiline teslim edilir.
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