AÖF mezun oldum mu? AÖF diploma ne zaman alınır?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri final sınavlarının da sona eresiyle sonuçlar hakkında detayları araştırıyor. Son sınıf öğrencileri ise AÖF mezun oldum mu, sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, AÖF mezun oldum mu?