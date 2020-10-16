AÖF kayıt yenileme tarihleri 2020 uzatıldı! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
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AÖF kayıt yenileme tarihleri 2020 uzatıldı! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

16.10.2020 08:22 | Son Güncelleme: 16.10.2020 08:25
AÖF kayıt yenileme tarihleri 2020 uzatıldı! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kayıt işlemlerinin süresi uzatıldı. Buna göre AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF kayıt yenileme süreci 16 Ekim'de son bulacakken Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldi. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine başvuru ve kayıt yaptıracaklar için süre uzatıldı. İşte, ayrıntılar...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemlerini uzatarak 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edeceğini duyurdu.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açıköğretim fakültesinde eğitimlerine devam edecek adaylar, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek. Kayıt yenileme için açılan ekranda açılan derslerin seçme işleminden sonra kayıt yenileme işlemi tamamlanmış olur.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ ÖDEME

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Kayıt yenileme tarihinin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

KAYIT YENİLEME EKRANI...

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