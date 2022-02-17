Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihleri yaklaşıyor. Anadolu Üniversitesi'nde okuyan yüz binlerce öğrenci, AÖF kayıt yenileme işlemleri hakkında bilgi edinmeye başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim 2022 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre; 2021-2022 eğitim yılı Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat 2022'de başlayacaktır.

Kayıtlar için belirlenen son tarih ise 18 Şubat olarak açıklandı.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri için ders seçimi ve kayıt yenileme bedeli ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi yapmadan bankada ödeme bilgisi oluşmayacak. 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapılması gerekiyor.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.