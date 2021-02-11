AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim 2021 AÖF kayıt yenileme süreci başlıyor!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihleri yaklaşıyor. Anadolu Üniversitesi'nde okuyan yüz binlerce öğrenci, AÖF kayıt yenileme işlemleri hakkında bilgi edinmeye başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim 2021 AÖF kayıt yenileme süreci ne zaman başlayacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihleri yaklaşıyor. Anadolu Üniversitesi'nde okuyan yüz binlerce öğrenci, AÖF kayıt yenileme işlemleri hakkında bilgi edinmeye başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim 2021AÖF kayıt yenileme süreci ne zaman başlayacak? 2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılacak, ayın kaçında başlıyor? 2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu? İşte detaylar haberimizde...

2021 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 eğitim yılı Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021'de başlayacaktır.

Kayıtlar için belirlenen son tarih ise 25 Şubat olarak açıklandı.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri için ders seçimi ve kayıt yenileme bedeli ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi yapmadan bankada ödeme bilgisi oluşmayacak. 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapılması gerekiyor.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.