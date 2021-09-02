AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihi!

AÖF kayıt yenileme tarihleri öğrencilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılan konular arasında AÖF kayıt yapma ve AÖF kayıt yenileme yerini aldı. Anadolu Üniversitesi tarafından üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Peki, 2021 AÖF kayıt dönemi ne zaman başlayacak? İşte AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri.

AÖF kayıt yenileme ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin ne zaman olduğu, binlerce kişi tarafından merakla sorgulanmaya devam ediyor. AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri 2021!

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN 2021?

YKS sonuçları sonrasında gözler kayıtlara çevrildi. AÖF, YKS sonuçlarına göre yeni kayıtlar 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NEDİR?

AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.