AÖF kayıt yenileme 2021 ne zaman? Açıköğretim Bahar Dönemi kayıt takvimi nedir?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılan güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından şimdi de AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemler gündeme geldi. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme 2021 ne zaman? Açıköğretim Bahar Dönemi kayıt takvimi nedir?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılan güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından şimdi de AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemler gündeme geldi. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme 2021 ne zaman? Açıköğretim Bahar Dönemi kayıt takvimi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 eğitim yılı Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021'de başlaycak. Kayıtlar için belirlenen son tarih ise 25 Şubat olarak açıklandı.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021