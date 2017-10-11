AÖF kayıt işlemi nasıl yapılır ? 2017 AÖF işlemleri

2017 DGS merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı, gözler ek tercih ve AÖF kayıt sürecine çevrildi. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) AÖF kayıtlarının süresi devam ederken ek tercih yerleştirmeler ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF DGS kayıtları bu ay içerisinde tamamlanmış olacak. Boş kontenjanlar ÖSYM tarafından belirlenecek ve ek yerleştirme yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen DGS'de tercih telaşı geride kaldı. Örgün öğretim veya AÖF'te lisans hakkı elde eden öğrenciler kayıt sürecine odaklanırken; herhangi bir lisans programına dahil olamayan adaylar ek tercih dönemini araştırmaya başladı. Peki AÖF lisans tamamlama kayıtları ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor. Özellikle çalışan kişilerin merak ettiği AÖF - DGS kayıt işlemleri nasıl yapılır? DGS ek tercihleri ne zaman? AÖF DGS kayıtları ne zaman? AÖF DGS kayıt başvuru ücreti ne kadar?

2017 AÖF - DGS LİSANS TAMAMLAMA KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleştirilen adayların, İnternet Başvuru İşlemleri 10 Ekim 2017 Salı günü başlayıp, 13 Ekim 2017 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir. 13 Ekim 2017 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. AÖF büro kayıtları ise 10 Ekim 2017 Salı günü başlayıp, 12 Ekim 2017 Perşembe günü mesai saat 17.30'da sona erecek.

KAYITLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

İkinci aşamada ise adaylar, aşağıdaki belgelerini hazır bulunduracak ve AÖF kayıt bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacak;

1) Adayın 2017-DGS Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi ÖSYM'nin İnternet sayfasından birim tarafından alınacaktır.).

2) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.).

3) Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartının fotokopisi

4) Adayın ikametgahı ile ilgili beyanı

5) Erkek adayların askerlik durumu ile ilgili yazılı beyanları

6) 12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda renkli fotoğraf