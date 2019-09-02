AÖF ilk kayıt ve ikinci üniversite başvuruları başladı! Kayıt yenileme işlemleri ne zaman?

02.09.2019 10:23

Ön başvuruların ardından internet üzerinden başvurular 2 Eylül itibariyle başladı. Açıköğretim Sistemi 2019-2020 ÖSYS YKS ile yerleşen adayların kayıt işlemleri, ikinci üniversite başvuruları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden yapılabilecek. Kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte detaylar…

AÖF BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ…

KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF, kayıt yenileme tarihleri de belli oldu. Buna göre; kayıt yenileme ve kayıt onayı işlemleri AÖF 2019-2020 eğitim öğretim takviminde 16?20 Eylül 2019 olarak belirtildi.

AÖF YENİ KAYITLAR NE ZAMAN?

Açıköğretim 2019-2020 başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül'de başladı. 13 Eylül'de başvuru işlemleri sonlanacak AÖF'de son başvuru tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. İkinci üniversite başvuruları ise 2 Eylül'de başlayıp 18 Ekim Cuma günü son bulacak.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

MAZERETLİ KAYIT TARİHLERİ

Adaylar, 02-13 Eylül 2019 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 13 Eylül 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

AÖF ile eğitim hayatına devam etmek isteyen ve 2019-2020 Öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak adayların ödeyeceği tutarlar da belli oldu. Yeni dönem kayıt ücretleri:

AÖF İLK KAYIT ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYIN…