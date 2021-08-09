AÖF İl Sınav Koordinatörlüğü Duyurusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AÖF İl Sınav Koordinatörlüğü Duyurusu

AÖF İl Sınav Koordinatörlüğü Duyurusu
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

2020-2021 Öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Programları Yaz Okulu Sınavı 04 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olup, sınav için görev tercihleri http://sinav. anadolu. edu.

2020-2021 Öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Programları Yaz Okulu Sınavı 04 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olup, sınav için görev tercihleri http://sinav. anadolu. edu. tr/augis/ sayfasında açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler 10/08/2021 tarihine kadar görev talebinde bulunmaları ve IBAN'larını kontrol etmeleri gerekmektedir. Sisteme kaydı olmayanların Fakülte/Yüksekokul Sekreterlikleri/Okul Müdürlüklerine başvurarak http://sinav. anadolu. edu. tr/bis sisteme kaydının yapılması gerekmektedir. Görev talepleriniz, sınav görevli atama işlemleri sırasında göz önüne alınmaktadır.

Not: Görev iade işlemleri sistem üzerinden merkezi olarak atanmakta olup Koordinatörlüğümüzün bu konuda bir insiyatifi kalmamıştır.

Görev tercihinde bulunmayanlara görev verilemeyecek olup, görevlendirmeler yapmış olduğunuz görev talepleriniz dikkate alınarak merkezi olarak yapılacaktır.

AÖF İl Sınav Koordinatörlüğü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Şeyma Subaşı Gülben Ergen
Spor Ali Koç Muslera Mete Gazoz Rıza Kayaalp Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AÖF İl Sınav Koordinatörlüğü Duyurusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:37:27. #1.14#

title