AÖF İl Sınav Koordinatörlüğü Duyurusu

2020-2021 Öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Programları Yaz Okulu Sınavı 04 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olup, sınav için görev tercihleri http://sinav. anadolu. edu.

2020-2021 Öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Programları Yaz Okulu Sınavı 04 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olup, sınav için görev tercihleri http://sinav. anadolu. edu. tr/augis/ sayfasında açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler 10/08/2021 tarihine kadar görev talebinde bulunmaları ve IBAN'larını kontrol etmeleri gerekmektedir. Sisteme kaydı olmayanların Fakülte/Yüksekokul Sekreterlikleri/Okul Müdürlüklerine başvurarak http://sinav. anadolu. edu. tr/bis sisteme kaydının yapılması gerekmektedir. Görev talepleriniz, sınav görevli atama işlemleri sırasında göz önüne alınmaktadır.

Not: Görev iade işlemleri sistem üzerinden merkezi olarak atanmakta olup Koordinatörlüğümüzün bu konuda bir insiyatifi kalmamıştır.

Görev tercihinde bulunmayanlara görev verilemeyecek olup, görevlendirmeler yapmış olduğunuz görev talepleriniz dikkate alınarak merkezi olarak yapılacaktır.

AÖF İl Sınav Koordinatörlüğü

Kaynak: Habermetre