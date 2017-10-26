AÖF Güz Dönemi Vize Sınavı Ne Zaman | AÖF Sınav Tarihleri Öğren

AÖF 2017 sınav tarihleri bu haberde. Açık Öğretim Fakültesinde okuyan milyonlarca öğrencinin beklediği; ''2017 AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri'' belli oldu. 2017-2018 Güz dönemi ara sınav tarihlerinin 25-26 Kasım 2017 tarihinde açıklanacağı öğrenildi. Bu tarihlerden önce yapmayanlar için kişilerin açık öğretim bürolarını seçmeleri gerekiyor. İşte AÖF 2017 sınav tarihleri ile ilgili detaylar...

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci, yapılacak olan ilk vize sınavları için tarihleri araştırmaya başladı. İnternet üzerinde "AÖF sınav tarihleri" ve "açıköğretim sınavları ne zaman?" diye arayan öğrenciler, sınavları heyecanla bekliyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan AÖF sınav takvimine göre, ara sınavlar 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacak ve binlerce açıköğretim öğrencisi sınava katılım sağlayacak.

Öte yandan final sınavları için sınav merkezi tercihleri de 27 Kasım'da gerçekleştirilecek ve AÖF öğrencileri uygulanacak final sınavları öncesinde sınav merkezi tercihini yapmış olacak.

Açıköğretim (AÖF) final sınavları ise 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirecek ve öğrencilerin dönem sonu notunu belirlemede büyük rol oynayacak.

ESKİ MATERYALLERE ERİŞİLECEK

Kitap, makale, tez, proje, televizyon yayınları gibi pek çok materyali içeren zengin arşivi 'Açıköğretimin Hafızası' olarak değerlendiren Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcılarından Yrd. Doç. Dr. Murat Akyıldız, yeni uygulamanın amacını şu şekilde dile getirdi:

1970'LERİN ARŞİVLERİ ERİŞİME AÇILIYOR

"Açıköğretim Sistemi, 70'lerin sonundan beri yazılı ya da yazılı olmayan pek çok materyal üretiyor. Bu materyaller yenilendikçe eski olanlar arşive dönüştürülüp kütüphaneye gönderiliyor. Ancak buradan sınırlı sayıda insan yararlanabiliyor. Açıköğretim olarak biz de, sınır tanımadan tüm öğrencilerimiz bu materyallerden yararlanabilsin diye kolay ulaşılabilir bir format olan dijital bir platformda materyallerimizi bir araya getirmeye karar verdik."

YAKIN ZAMANDA HİZMETE AÇILACAK

Ders, konu, bölüm, yazar, yıl, materyal türü gibi farklı tarama seçeneklerini bir arada sunarak sistematik bir yapıya dönüştürülen platformun, çok yakın bir zamanda erişime açılması planlanıyor. Şimdilik sistemin, önemli paydaşları olan öğrencilerin ve çalışanların erişimine sunulması amaçlanan yeni uygulamanın, ilerleyen dönemlerde geliştirilmesi konusunda çalışmalar sürdürülüyor.