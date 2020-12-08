AÖF Güz dönemi sınav tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim sınav tarihleri!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) üniversiteyi dışarıdan okumak ya da ikinci bir üniversite bitirmek, diploma sahibi olmak için sunulan uzaktan eğitim programıdır. Öğrenciler vize tarihleri yaklaştıkça AÖF sınav tarihleri açıklandı mı diye merak ediyor. Anadolu Üniversitesi takvimi yayınladı! İşte AÖF güz dönemi sınav tarihleri!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2020-2021 yılı güz dönemi eğitimleri başladı. Açık Öğretim Fakültesi'ne yeni başlayan ya da devam eden öğrenciler çevrimiçi olarak uzaktan derslerini aldılar. Güz döneminin ilk sınavı olan vize sınavları da geldi çattı. AÖF sınav tarihleri açıklandı mı sorusu binlerce öğrencinin merak konusu. Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi için Akademik Takvimi yayınladı. İşte 2020-2021 AÖF güz dönemi sınav tarihleri!

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde dersler her zaman uzaktandı, fakat sınavlar direkt olarak kurumlarda yapılıyordu. Pandemiden dolayı artık AÖF sınavları da çevrimiçi olmaya başladı. 2020-2021 Güz yarıyılında AÖF öğrencileri sınavlarını AÖF sistemi üzerinden internette yapacaklar. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin yaptığı açıklamaya göre AÖF güz dönemi sınavları 12, 13, 14 Aralık ve 19,20,21 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavların tarihleri fakültelere göre belirlenecek. AÖF öğrencileri sınav giriş belgelerine ve detaylarına sistemden ulaşabilir.

AÖF Güz Dönemi sınavlarına girecek öğrenciler sisteme öğrenci bilgileriyle giriş yapacak. TC Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra verilen süre içerisinde test formundaki sınavları yapıp, teslim edecekler. AÖF öğrencileri sınav giriş belgesi AÖF internet sitesinin Sınav İşlemleri kategorisinde yer almaktadır.