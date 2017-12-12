AÖF Güz Dönemi Final Sınavı Ne Zaman? (2018 AÖF Sınav Tarihleri) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. AÖF 2017-2018 öğretim yılı güz dönemi sınav tarihlerini bu haberden öğrenebilirsiniz. Açık Öğretim Fakültesinde öğrenim görenler için son zamanların en çok merak edilen, ''AÖF sınav tarihleri, 2018 Güz Dönemi AÖF sınav tarihleri ne zaman, AÖF sınav tarihler öğren'' detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...

AÖF 2018 Güz dönemi final sınavı tarihlerini öğrenmek için detaylara bakabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde üniversite eğitimlerine devam eden yüz binlerce aday, AÖF 2018 güz dönemi final sınavı tarihlerinin ne zaman olduğunu merak ediyor. AÖF'ten edinilen bilgiye göre, AÖF 2018 güz dönemi dönem sonu sınavı ocak ayı içerisinde yapılacak. Test usulü yapılan AÖF sınavı için sınav takvimi haberimizde yer alıyor. Peki 2018 AÖF güz dönemi final sınav tarihleri ne zaman, AÖF dönem sonu sınavları ne zaman başlayacak? İşte AÖF sınav tarihleri ile ilgili tüm detaylar...

AÖF DÖNEM SONU SINAVI NE ZAMAN?

Daha önce belirlendiği üzere Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavı Ocak 2018'de yapılacak. Öğrencilerin, sınav giriş yeri belgesinin de mutlaka sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sistemi üzerinden sınav ve derslere dair işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

AÖF sınav takvimi şöyle;

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018

Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 - 03 Haziran 2018

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

Not: Sınav tarihlerinde herhangi bir tereddüt yaşamanız halinde Anadolu Üniversitesi internet adresi ya da AÖF bürolarından bilgi alınması, son derece önemlidir. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü zorunlu hallerde ilan edilen bu sınav tarihlerini değiştirebilir.

ÖĞRENCİLER İÇİN HATIRLATMALAR

Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır. Sınava girebilmeniz için gerekli olan belgeleri sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın. Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir döküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.

Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun. Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır. Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz. Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız.