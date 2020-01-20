: AÖF final sorularını ve cevaplarını yayınlandı! Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

20.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:05

AÖF sonuçları için öğrencilerin geri sayımı sürerken Anadolu Üniversitesi'nden sorular ve cevaplarla ilgili açıklama yapıldı. AÖF final sınavı soru cevaplarının eKampüs sistemi üzerinden ve mobil uygulamadan erişime açıldığını duyurdu. Peki, AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sorularını ve cevaplarını yayınlandı!

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linki takip edebilirer.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yine açıklamalar göz önüne alındığından sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SORULARINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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