AÖF final sorularını ve cevaplarını yayınlandı! Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF öğrencileri 18-19 Ocak günlerinde Güz Dönemi Final sınavlarına girdi ve sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Öğrenciler sınav sonuçlarını merakla beklerken AÖF final sınavı sorularını ve cevaplarını açıkladı Öğrenciler AÖF final soruları ve cevaplarını inceleyerek sınav performanslarını değerlendirebilirler.
AÖF sonuçları için öğrencilerin geri sayımı sürerken Anadolu Üniversitesi'nden sorular ve cevaplarla ilgili açıklama yapıldı. AÖF final sınavı soru cevaplarının eKampüs sistemi üzerinden ve mobil uygulamadan erişime açıldığını duyurdu. Peki, AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sorularını ve cevaplarını yayınlandı!
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linki takip edebilirer.
AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yine açıklamalar göz önüne alındığından sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SORULARINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ