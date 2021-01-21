AÖF final sınavları ne zaman bitiyor? AÖF online sınav giriş ekranı!

Açık öğretim, AÖF güz dönemi final tarihleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesinde açıklandı. AÖF final sınavına girecek olan öğrenciler, AÖF final sınavları ne zaman bitiyor? merak ediyor. AÖF online sınav giriş ekranı detaylarda!

Ülke genelinde online okuyan öğrencilerin vize ve finallerinin ardından açık öğretim öğrencilerinin ve final tarihleri geldi, çattı. 16 Ocak tarihinde başlayan AÖF final sınavları ne zaman bitiyor? öğrenciler tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi resmi web sitesinde güz dönemi final tarihlerinin açıklanmasının ardından AÖF online sınav giriş ekranı erişerek sınava girebilecekler.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi, resmi web sitesinde yayınladığı duyuruya göre, 16 - 25 Ocak tarihleri arasında AÖF final sınavları gerçekleşeceğini duyurdu. 16 ocak tarihinde başlayan AÖF sınavları 25 ocak tarihinde son bulacak.

AÖF final sınavları 1.yarıyıl ve 5.yarıyıl fark dersleri 16- 17- 18 Ocak 2021 tarihlerinde yapıldı. AÖF final sınavları 3,5 ve 7. yarıyıl dersleri ise, 23 - 24 - 25 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI!

Çevrimiçi ortamda yapılmaya başlayan AÖF final sınavları, çevrimiçi ortamda 3,5 ve 7. yarıyıl dersleriiçin devam edecek.

AÖF online sınav giriş ekranı için buraya tıklayınız.