AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınavları internetten mi? AÖF sınav giriş ekranı!

AÖF öğrencileri 202-2021 Güz Dönemi Dönem sonu sınavlarının en zaman ve nasıl olacağını merkat ediyor. Peki, AÖF sınavları internetten mi olacak? AÖF final sınavları ne zaman? İşte, AÖF sınav giriş ekranı!

Anadolu Üniversitesi öğrencileri AÖF sınavları hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. AÖF sınavları internetten mi? AÖF sınav giriş ekranı ve AÖF final sınavları ne zaman gibi soruları yanıtları merak ediliyor.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları:

1.Yarıyıl dersleri ve 5.Yarıyıl Fark Dersleri için 16-17-18 Ocak 2021

3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır.

AÖF SINAVLARI İNTERNETTEN Mİ OLACAK?

AÖF sınavları internet üzerinden online olarak yapılacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ESASLARI

1. Bu düzenleme Anadolu Üniversitesi merkezî açıköğretim ve uzaktan öğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılacak değerlendirme sistemine ilişkin usul ve esasları belirler.

2. Bu esaslar, 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne dayanılarak hazırlanmıştır.

3. (Değişik: Senato?09/04/2019?4/5) Bir dönemde her ders için çoktan seçmeli 1 ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje vb. ölçme değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Klasik veya test olarak yapılabilecek sınavların tarihleri ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir. İlgili birim yönetim kurulu kararıyla belirlenen programlarda ve derslerde yazılı/sözlü olarak kısa sınav, ödev ve uygulama gibi değerlendirmeler de yapılabilir. Yaz okulunda her bir ders için sadece tek sınav yapılır.

4. (Ek: Senato?4/10/2016?7/8) Çoktan seçmeli sorulardan oluşan test sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılır. Elde edilen sonuç ile bir sorunun puan değeri çarpılarak sınav notu hesaplanır. Sınav notu sıfırın altındaysa bu not sıfır olarak kabul edilir.

5. "Başarı Notu", dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

6. (Değişik: Senato?18/9/2018?7/4; Değişik: Senato?09/04/2019?4/5) Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

7. (MÜLGA: Senato?18/9/2018?7/4)

8. (Değişik: Senato?18/9/2018?7/4) "Başarı Notu"nun hesaplanmasında; virgülden sonra üç basamak yuvarlama işlemi olmadan kullanılır ve virgülden sonra iki basamak yuvarlama işlemi olmadan gösterilir.

9. (Değişik: Senato?3/1/2017?1/10; Değişik: Senato?18/9/2018?7/4; Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato-11/03/2020-2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir. Başarı notu alt sınır değeri 35 olmayan dersler içinse başarı notu alt sınır değeri aşağıdaki gibi belirlenir:

1. Laboratuvar derslerinde ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan uygulama derslerinde "Başarı Notu" alt sınır değeri 60'tır.

2. Öğretim dili Türkçe olan uygulama derslerinde ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan (uygulama dersleri dışında) derslerde "Başarı Notu" alt sınır değeri 50'dir.

10. (Değişik: Senato?18/9/2018?7/4) "Başarı Notu" alt sınır değerinin altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

11. (Değişik: Senato?3/1/2017?1/10; Değişik: Senato?18/9/2018?7/4; Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato-11/03/2020-2/7) 35 ve üzerinde "Başarı Notu"na sahip öğrencilerin değerlendirilmesi (laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında) öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise aşağıdaki gibi yapılır:

1. (Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato-11/03/2020-2/7) Başarı Notu Alt Sınır Değeri (35) DD harf notu alt sınır değeri olarak kullanılır.

2. (Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato-11/03/2020-2/7) "Başarı Notu" 35 ve üzerinde olan öğrencilerin harf notlarının belirlenmesinde yüksek puandan düşük puana doğru Tablo 1'deki yüzdelik dilim harf notu karşılıkları kullanılır.

3. (Değişik: Senato-27/11/2019-15/13) Aynı başarı puanına sahip öğrencilere yüzdelik dilime bakılmaksızın aynı harf notu verilir.

Tablo 1.Öğrenci sayısının 30 ve üzeri olduğu durumlarda kullanılacak yüzdelik dilim harf notu karşılıkları

(Değişik: Senato?3/1/2017?1/10; Değişik: Senato?09/04/2019?4/5; Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato-11/03/2020-2/7) Laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında öğrenci sayısının 30'un altında olduğu durumlarda harf notu belirlenirken Tablo 2 kullanılır.

Tablo 2.Öğrenci sayısının 30'un altında olduğu durumlarda kullanılacak "Başarı Notu" ve "Harf Notu" karşılıkları