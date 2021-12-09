AÖF sınav tarihleri için beklenen açıklama Anadolu Üniversitesi'nden geldi. AÖF final sınavı, yapılan açıklamaya göre ocak ayı içerisinde organize edilecek. Peki AÖF final sınavları ne zaman? 2021-22 AÖF final sınavları ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

2021-22 AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

8-09 Ocak 2022:Açıköğretim-İktisat-İşletme Fakülteleri Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

NASIL SINIF GEÇİLİR?

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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