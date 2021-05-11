AÖF final sınavları ne zaman?

2020-2021 eğitim dönemi AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖF sınav takvimi nedir? İşte detaylar haberimizde...

2020-2021 eğitim dönemi AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖF sınav takvimi nedir?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Final Sınavı

29-30-31 Mayıs 2021

05-06-07 Haziran 2021

tarihinde yapılacak.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç) Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato?3/1/2017?1/10; Değişik: Senato?18/9/2018?7/4; Değişik: Senato?27/11/2019?15/13; Değişik: Senato?11/3/2020?2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…" denilmektedir.

Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.