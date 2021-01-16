AÖF final sınavları başladı mı? Açıköğretim sınav giriş ekranı linki? 2021 AÖF final sınavı e devlet giriş ekranı!

Anadolu Üniversitesi öğrencileri AÖF sınavları hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. AÖF sınavları internetten mi? AÖF sınav giriş ekranı ve AÖF final sınavları ne zaman gibi soruları yanıtları merak ediliyor.

AÖF öğrencileri 202-2021 Güz Dönemi Dönem sonu sınavlarının ne zaman ve nasıl olacağını merkat ediyor. Peki, AÖF sınavları internetten mi olacak? AÖF final sınavları ne zaman? İşte, AÖF sınav giriş ekranı!

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları:

1.Yarıyıl dersleri ve 5.Yarıyıl Fark Dersleri için 16-17-18 Ocak 2021

3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır.

2020-2021 AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."

Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.

NASIL SINIF GEÇİLİR?

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

E DEVLET AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ