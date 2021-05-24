AÖF final sınavı online mı olacak?

Açık üniversitede eğitim gören vatandaşlar AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimini merak ediyor.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak sorusuna yanıt aradı. Pandemi nedeniyle sınavların online yapıldığı Açıköğretim sınavı ne zaman? AÖF final sınavı online mı olacak?