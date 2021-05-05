AÖF final sınavı ne zaman? Açıköğretim sınavları nasıl öğrenilir?
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AÖF final sınavı ne zaman? Açıköğretim sınavları nasıl öğrenilir?

AÖF final sınavı ne zaman? Açıköğretim sınavları nasıl öğrenilir?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Açık üniversitede eğitim gören vatandaşlar AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimini merak ediyor.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak sorusuna yanıt aradı. Pandemi nedeniyle sınavların online yapıldığı Açıköğretim sınavı ne zaman? Açıköğretim sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Açık üniversitede eğitim gören vatandaşlar AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimini merak ediyor.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak sorusuna yanıt aradı. Pandemi nedeniyle sınavların online yapıldığıAçıköğretim sınavı ne zaman? Açıköğretim sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Koronavirüs nedeniyle online yapılacak Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları ise 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak. Başarısız olunan dersler için ise yaz okulu sınavları 8 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vize sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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