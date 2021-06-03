AÖF final sınav tarihleri! AÖF bütünleme sınavı ne zaman?
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AÖF final sınav tarihleri! AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

AÖF final sınav tarihleri! AÖF bütünleme sınavı ne zaman?
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2020-2021 eğitim dönemi AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖF sınav takvimi nedir? AÖF final sınav tarihleri! AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

2020-2021 eğitim dönemi AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖF sınav takvimi nedir? AÖF final sınav tarihleri! AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

AÖF FİNAL SINAVLARI

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Final Sınavı;

29-30-31 Mayıs 2021

05-06-07 Haziran 2021tarihinde yapılacak

AÖF PUAN HESAPLAMA

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato?3/1/2017?1/10; Değişik: Senato?18/9/2018?7/4; Değişik: Senato?27/11/2019?15/13; Değişik: Senato?11/3/2020?2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…" denilmektedir. Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir..

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