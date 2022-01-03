AÖF final sınavı dönemi yaklaşmaya başladı ve öğrencileri sınav heyecanı sarmaya başladı. Sınav hakkında tüm detaylarda araştırılıyor. AÖF sınavları hakkında AÖF final online mı olacak 2022, merak ediliyor.

AÖF FİNAL ONLİNE MI OLACAK 2022?

AÖF ara sınavları yüz yüze yapılmıştı. AÖF final sınavlarının onlinemı yüz yüzemi yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Net karar ise gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde belli olacak.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi final sınavları 08- 09 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi ara sınavı 2 Nisan ve 3 Nisan'da, dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet